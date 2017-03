„Alles über meine Familie“

Brilon-Totallokal: Workshop für Kinder

brilon-totallokal: Am Samstag, den 18. März 2017, bietet das Stadtarchiv Brilon zum ersten Mal einen Workshop für Kinder an, bei dem sich alles um das Thema „Familienforschung“ drehen wird.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder der 5. und 6. Klassen. Eines von mehreren Themen des Workshops ist die Recherche in alten Zeitungen. Was ist am Geburtstag der Kinder in Brilon und Umgebung passiert? Wie sah Brilon früher aus?

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs wird ein Familienstammbaum erstellt. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr. Sie dauert 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Stadtarchiv bittet um Anmeldung unter: Tel. 02961 / 794-244 oder per Mail: stadtarchiv@brilon.de. Das Stadtarchiv befindet sich in der Gartenstraße 13 im Haus Goldberg.

Quelle: Jörg Schlüter, Stadt Brilon

