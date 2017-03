Altstadtrundgang Brilon: Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Bäuerinnen am Mistemarkt

brilon-totallokal: In Nachrichten besonders aus dem 19. Jahrhundert wird Brilon häufig als Ackerbürgerstadt bezeichnet, da die Mehrzahl der ansässigen Familien Länderei en in der ungewöhnlich großen Gemarkung der Stadt besaß. Allerdings war der Grundbesitz vielfach nur gering, eine Folge der vielen Erbteilungen ange­sichts der in Brilon üblichen Realteilung des Vermö­gens.

Die Skulptur „Bäuerin vom Mistemarkt“ – ein Werk des Künstlers Theodor Sprenger aus Madfeld – soll die Arbeit der vielen fleißigen Hausfrauen und Bäuerinnen in Haus und Feld würdigen.

Oftmals oblag ihnen zudem die Sorge für eine nicht kleine Schar von Kindern. Der hier gelegene Bereich der Stadt wurde am 10. Januar 1945 bei einem Bom­benangriff durch amerikanische Flugzeuge beson­ders hart getroffen. 38 Personen, unter ihnen allein 17 Frauen und 13 Kinder, fanden den Tod.

