Hanseartikel nun auch im Museum Haus Hövener erhältlich

Brilon-Totallokal: Stadt Brilon rüstet sich für 2020

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon bereitet sich intensiv auf das bevorstehende Großereignis im Jahr 2020 vor und präsentiert bereits in der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH (BWT) und im Briloner Rathaus eine Vielzahl an Werbeartikeln. „Mit dem Erwerb dieser Artikel können Bürgerinnen und Bürger schon jetzt einen sinnvollen Beitrag zur Unterstützung unseres Events leisten“, so Jörg Schlüter (Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Brilon).

Seit dem 1. März 2017 ist nun auch eine kleine Auswahl für die Internationalen Hansetage Brilon 2020 im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener erhältlich. Mechthild Abeler und Carsten Schlömer vom Haus Hövener begrüßten den Hansebeauftragten der Stadt Brilon, Michael Kahrig, mit den einfallsreichen „Fan-Artikeln“ im Briloner Museum. „Wir haben direkt eine Ecke im Eingangsbereich freigeräumt und freuen uns, den Museumsgästen jetzt auch bei uns die Hanseartikel anbieten zu können“, so Mechthild Abeler vom Museum Haus Hövener.

Mit dieser Erweiterung können auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses und der BWT Hanseartikel in der Briloner Altstadt käuflich erworben werden. „Neu in unserem Werbesortiment ist der Briloner Hanseschal. Dieser ist für nur 10 Euro erhältlich und ein echtes Muss für Briloner Hansefans.“, verkündet Michael Kahrig (Stadt Brilon).

Foto: Präsentieren die Verkaufsartikel im Museum Haus Hövener, v.l.: Michael Kahrig (Stadt Brilon) mit Mechthild Abeler und Carsten Schlömer (Haus Hövener).

Text und Foto: Stadt Brilon/Jörg Schlüter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon