KjG Hochsauerland-Waldeck wählte neue Bezirksleitung

brilon-totallokal: Zu ihrer jährlichen Bezirkskonferenz trafen sich am 05. März die Ortsgruppen der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) aus dem Einzugsgebiet Hochsauerland und Waldeck. Rund 30 Delegierte wählten im Velmeder Pfarrheim eine neue Leitung und diskutierten über die Jahresplanung, sowie aktuelle Themen von Seiten des Diözesanverbandesdes Bezirksverbandes. Die Bezirksleitung blickte auf eine erfolgreiche Fahrt in den Movie Park mit rund 120 Teilnehmern, das Bezirksgrillen und einen Bezirksgottesdienst zurück. Außerdem nahm die Bezirksleitung an Veranstaltungen der Ortsgruppen teil und vertrat deren Interessen auf übergeordneter Ebene bei zwei Diözesankonferenzen.

Auch die Neuwahl der Bezirksleitung stand auf der Tagesordnung. Niklas Zimmer aus Brilon-Rösenbeck und Franziska Erber aus Olsberg wurden erneut in die Bezirksleitung gewählt. Neu im Team sind Linus Wagner aus Olsberg und Sophia Braun aus Winterberg. Weiterhin im Amt ist Markus Dinkel aus Olsberg. Unterstützt wird das Team von dem Bezirksausschuss, der ebenfalls in Teilen neu gewählt wurde. Die KjG-Diözesanleiterin Lara Hans bedankte sich in einem Grußwort für die geleistete Arbeit und stellte die aktuellen Themen des Diözesanverbandes vor.

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist mit rund 6.000 Mitgliedern einer der größten konfessionellen Kinder- und Jugendverbände im Erzbistum Paderborn. Die Diözese ist in sieben Bezirksverbände unterteilt. Der Bezirk Hochsauerland-Waldeck zählt rund 500 Mitglieder, die in acht Pfarrgemeinden Kinder- und Jugendarbeit betreiben.

Foto: Die neue Bezirksleitung der KjG Hochsauerland-Waldeck, v.l. Niklas Zimmer (Brilon-Rösenbeck), Franziska Erber (Olsberg), Linus Wagner (Olsberg), Sophia Braun (Winterberg) und Markus Dinkel (Olsberg)

