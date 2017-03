Lesecafé im St. Engelbert

Brilon-Totallokal: Auf Raumpatrouille mit Christiane Kretzschmar

brilon-totallokal: Mit einer Zeitreise in die Kindheit in den 1970er Jahren wird die beliebte Literaturreihe des „Lesecafés“ am 16. März fortgesetzt. Bücherexpertin Christiane Kretzschmar liest aus dem Erstlingswerk von Matthias Brandt vor. Das auf Anhieb hochgelobte Buch des berühmten Schauspielers und Kanzlersohns heißt „Raumpatrouille“. Auf die Reise durch Raum und Zeit nimmt Matthias Brandt Leserinnen und Zuhörer mit in die eigene Kindheit, die auch denjenigen unter uns, die die 1970er Jahre erlebt haben, nicht völlig unvertraut ist mit ihren Songs, Moden, Fußballspielern und dem Essen.

„In der Zeit als es der spillerige elfjährige Icherzähler des Buches mit kriegsgeschädigten Religionslehrern und den Bodyguards seines Vaters aufnahm, mit dem netten Herrn Lübke von nebenan Kakao trank, auf Percy Stuart im Fernsehen wartete und um seinen großen gelben Hund trauerte, trauerte ich mit 17 um meine erste große Liebe, hörte die gleiche Musik und sah ebenfalls Percy Stuart im Fernsehen. Die Lektüre ist nicht nur amüsant und manchmal traurig schön, sondern gleicht auch ein wenig einem privaten Fotoalbum, in dem ich zufällig mal wieder geblättert habe und Vieles wieder entdecken konnte“, sagt Christiane Kretzschmar.

Das Lesecafé zum Thema „Raumpatrouille“ beginnt am Donnerstag, 16. März, um 17 Uhr im Café CariTasse im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8 in Brilon. Am St. Engelbert-Empfang können auch die Karten erworben werden. Sie kosten im Vorverkauf 6 Euro, an der Tageskasse 8 Euro. Weitere Infos unter (0 29 61) 9 65 74 14.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon

