Gemeinsame Verkehrserziehung im Kindergarten Sankt Petrus und Andreas in Brilon

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 08.03.2017 trafen sich um 14.00 Uhr die Schulkinder mit ihren Eltern, Erzieherinnen und dem Verkehrssicherheitsberater Herr Klaus Marczyk und dem Bezirksbeamten Herrn Dieter Marczyk zum Verkehrssicherheitsnachmittag.

Im gemeinsamen Gespräch wurde über Risiken und besondere Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Anschließend sind mit den Kindern praktische Übungen in der Stadt umgesetzt worden. In nächster Zeit werden die Schulkinder dann die Polizeiwache in Brilon besuchen!

Ein weiteres Verkehrssicherheitsprojekt wird es Ende März bei genügend Anmeldungen, organisiert durch Herrn Wittmann von der Briloner Verkehrswacht, für alle Eltern der Einrichtung geben.

