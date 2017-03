Generalversammlung der Löschgruppe Elleringhausen

Brilon-Totallokal: In seinem Bericht verwies Bernd Balkenhol auf das sehr aktive Jahr der Löschgruppe

brilon-totallokal: Zur diesjährigen Generalversammlung der Feuerwehr Elleringhausen begrüßte Löschgruppenführer Bernd Balkenhol neben den Wehrleuten auch den stv. Leiter der Wehr, Uwe Schwarz, sowie die örtlichen Stadtvertreter und den Ortsvorsteher.

In seinem Bericht verwies Bernd Balkenhol auf das sehr aktive Jahr der Löschgruppe. An 26 Übungsabenden nahmen durchschnittlich 17 Wehrleute teil und leisteten fast 900 Stunden feuerwehrtechnischen Dienst. Bei weiteren Veranstaltungen kamen nochmals ca. 800 Stunden zusammen. Dazu zählt u.a. die Renovierung des Treppenraumes im Gerätehaus, die Teilnahme an der Aktion sauberes Dorf sowie die Begleitung des Martinszuges. Bei den Einsätzen berichtete Bernd Balkenhol von einem Strauchbrand und vier technischen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen. Weitere Stunden leisteten die Kameraden bei Lehrgängen und Seminaren. Insgesamt engagierten sie sich im Jahr 2016 mit über 2100 Stunden für das Allgemeinwohl.

Stv. Wehrführer Uwe Schwarz hob in seinem Bericht die Bedeutung der Feuerwehr vor Ort hervor. Fast jeder Einsatz der Feuerwehr ist für die Menschen mit mehr oder weniger unschönen Erinnerungen verbunden. Da ist es um so wichtiger, dass sich die Wehrleute auch darüber hinaus engagieren und ihre Kameradschaft leben. Weiterhin berichtete Uwe Schwarz von den laufenden Aktivitäten auf Stadt- und Kreisebene. So ist die Umstellung auf den Digitalfunk in der Stadt Olsberg weitgehend abgeschlossen und auch die digitale Alarmierung soll noch in diesem Jahr eingeführt werden.

Zum Ende seines Berichts übernahm Uwe Schwarz Leon Schulte und Sven Posner aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr. Er beförderte Simon Vogt und Fabian Balkenhol zu Hauptfeuerwehrmännern. Gregor Vogt wurde nach absolvieren des Gruppenführerlehrgangs am Institut der Feuerwehr in Münster zum Brandmeister und Marian Wiese zum Oberbrandmeister befördert.

In der Jugendfeuerwehr befinden sich zur Zeit 21 Jugendliche. Sie leisteten bei 25 Gruppentreffen insgesamt 445 Stunden. Dazu zählten neben den Übungsabenden auch die Teilnahme an der Aktion sauberes Dorf und Freizeitveranstaltungen wie ein Besuch auf der Bowlingbahn.

Auf dem Bild von links nach rechts: stv. Löschgruppenführer Michael Srajek, Leon Schulte, Sven Posner, Löschgruppenführer Bernd Balkenhol, Simon Vogt, Fabian Balkenhol, Marian Wiese, Gregor Vogt, stv. Leiter der Wehr Uwe Schwarz.

Quelle: Gregor Vogt

