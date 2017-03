„Jetzt bist DU gefragt“

Brilon-Totallokal: Jugendparlament startet Online-Umfrage

brilon-totallokal: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was könnte sich deiner Meinung nach ändern? Wäre es eine gute Idee, wenn man schon unter 18 Jahren wählen könnte? Wenn Du einen Politiker treffen würdest, was würdest Du ihn fragen? Bemühst Du Dich persönlich, etwas für den Klimaschutz zu tun? Bist Du in Deiner Freizeit für soziale oder politische Ziele oder ganz einfach für andere Menschen aktiv?

Das Jugendparlament Brilon hat eine Online-Umfrage erstellt, um zu sehen, wie Jugendliche zum Thema Politik, Gesellschaft und Soziales stehen und inwieweit diese Themen ihren Alltag beeinflussen.

Seit einigen Jahren richtet das Briloner Jugendparlament vor der Bundestagswahl, sowie vor der Landtagswahl eine Podiumsdiskussion mit örtlichen Politikern der verschiedenen Parteien aus. Auch hierzu soll die Umfrage mögliche Fragen und Gesprächsthemen liefern.

Dem „JuPa“ ist es wichtig, dass viele Jugendliche mit der Umfrage erreicht werden, um somit einen umfassenden Einblick in die Sichtweise der Jugendlichen zu den oben genannten Themen zu erlangen.

Denn nur wenn Probleme bekannt werden, kann man anfangen etwas zu verändern.

Das Jugendparlament Brilon berät den Rat und die Verwaltung in kinder- und jugendpolitischen Angelegenheiten durch Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen. Ein paar Minuten Zeit reichen um die 23 Fragen zu diesen Themen zu beantworten. Die Umfrage bietet auch die Möglichkeit als Erwachsener teilzunehmen und ist bis zum 31.03.2017 über die Facebookseite des „JuPa’s“ sowie über die Internetplattform www.brialog.de zu erreichen. Hier können interessierte Jugendliche, oder aber auch Erwachsene sich kostenfrei zu „MITmachBÜRGERN“ anmelden und künftig mit der Stadt Brilon im Dialog bleiben.

Foto: Stadt Brilon / Quelle: Jörg Schlüter, Stadt Brilon

