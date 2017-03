Kontinuität in der Geschäftsführung der TSG Olsberg

Brilon-Totallokal: Neu im erweiterten Vorstand ist Michael Kappe

brilon-totallokal: Am 04.03.17 trafen sich die Vereinsmitglieder der Tauchsportgruppe Olsberg e.V. im Gasthof Rath in Olsberg zur Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen und gemütlichem Beisammensein.

Dabei gab es nur wenig personelle Veränderung und der geschäftsführende Vorstand wurde deutlich im Amt bestätigt. Neu im erweiterten Vorstand ist Michael Kappe, der das Amt des Ausbildungsleiters von Dirk Renner übernommen hat. Die gute Jugendarbeit der Tauchsportgruppe, die in der Hand Martin Ledeburs liegt, sorgt für steigende Mitgliederzahlen und schafft eine breite Basis für alle Vereinsaktivitäten. So wird in der Jahreshauptversammlung nicht nur gewählt.

Die Mitgliederversammlung einigte sich auf ein abwechslungsreiches Jahresprogramm, in dessen Mittelpunkt natürlich gemeinsame Tauchaktivitäten stehen.

Vor der Jahreshauptversammlung traf sich die Vereinsjugend im Aqua Olsberg zur Jugendversammlung. Pascal Martin und Paul Döring wurden dort als Jugendvertreter gewählt.

Für alle Tauchinteressierten besteht dienstags, je nach Altersgruppe, ab 18Uhr die Möglichkeit im Aqua in Olsberg am Training teilzunehmen. Außerdem bietet der Verein jeden 3. Dienstag im Monat die Gelegenheit zum „Schnuppertauchen“ an. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins www.tsg-olsberg.de.

Foto: Von links nach rechts: Michael Kappe, Jens Reichhöfer, Martin Ledebur, Margot Freise, Gudrun Gerling, Klaus Becker, Roland Kreft und Pascal Martin.

Quelle: Margot Freise, Pressewartin

