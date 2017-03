Brilon: Langholz-Transporter wegen Überladung von Polizei gestoppt

Brilon-Totallokal: 20 Tonnen zu viel…

Brilon: Die Polizei in Brilon konnte einen Langholz-Transporter stoppen der zu viel Holz geladen hatte. Anstatt der zugelassenen 40 Tonnen wog der Lkw knapp 60 Tonnen. Ein mit Fichtenstämmen beladener Lkw geriet auf der Bundesstraße 7 zwischen Rösenbeck und Brilon in den Fokus der Briloner Polizei. Dieser war augenscheinlich zu schwer beladen. Durch die Polizeibeamten konnte an einer nahgelegen Firma eine Wiegung durchgeführt werden die den Verdacht bestätigte.

Der Lkw-Fahrer musste die überschüssigen 20 Tonnen Holz abladen bevor er die Fahrt fortsetzen konnte. Den Fahrer und den Halter erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe, sowie Punkte in Flensburg. Auch in Zukunft wird die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Schwerlastkontrollen, insbesondere bei Langholztransporten, durchführen.

Quelle: Polizei HSK

