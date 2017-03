Cybermobbing auf der Theaterbühne

Brilon-Totallokal: Jugendstück sorgt für echte Betroffenheit

brilon-totallokal: Ein Stück über Vertrauen, Rache und besonders die gravierenden Auswirkungen von Cybermobbing präsentierte das Team der BWT Brilon Kultour mit dem Westfälische Landestheater. Rund 300 Schülerinnen und Schüler folgten gebannt der beeindruckenden schauspielerischen Leistung der jungen Schauspieler. Das Stück „4 Your Eyes Only“ von Esther Rölz zeigt das Leben dreier Jugendlicher (Anouk, Kian und Sven) und beleuchtet die alltäglichen Probleme im Dschungel der digitalen Welt. Durch die Anonymität des Internets bleibt die Bedrohung vorerst ungreifbar, doch schon bald vermischt sich alles und lebendige Existenzen stehen auf der Kippe. „Ich habe selten so ein mitreißendes Theaterstück für diese Zielgruppe gesehen“, berichtet Margrit Manser (Brilon Kultour). Einige Schülerinnen und Schüler nutzen im Anschluss noch die Gesprächsrunde mit den Schauspielern und verließen sichtlich berührt den Veranstaltungsort. „Das Handy blieb vorerst in der Tasche“, so Manser.

Bild: Die Schauspieler Banar Fadil, Julius Schleheck und Johanna Pollet faszinierten die rund 300 jungen Theatergäste im Briloner Bürgerzentrum / „Foto: D. Andreas“

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon