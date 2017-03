EGGER läuft, März 2017

Brilon-Totallokal: 9.300 Euro für den guten Zweck erlaufen

brilon-totallokal: Mit der Aktion „Egger läuft“ hat die Firma EGGER in Brilon auch in 2016 wieder Spenden für karitative Einrichtungen der Region gesammelt. Für jeden Kilometer, den die Mitarbeiter bei offiziellen Laufveranstaltungen laufen oder walken, spendet das Unternehmen fünf Euro.

So haben 87 aktive Mitarbeiter in 2016 die stolze Summe von 9.300 Euro erlaufen. Der Betrag wird an verschiedene lokale, soziale Einrichtungen gespendet. Die ersten Spendenschecks in Höhe von jeweils 2.000 Euro gingen Anfang März 2017 an die Evangelische Kirchengemeinde Brilon zur Unterstützung der Kinderfreizeit 2017 ins Jagdschloss Bückeburg und an den Verein Kunterbunt aus Brilon.

2.000 Euro für die Kinderfreizeit Bückeburg

Alle zwei Jahre plant die evangelische Kirchengemeinde Brilon eine Kinderfreizeit in das schöne Jagdschloss Baum bei Bückeburg. Auch in diesem Jahr (17. Juli bis 31. Juli 2017) verbringen wieder 20-30 Kinder im Alter von 8-12 Jahren 14 schöne Ferientage mit vielen interessanten Spielen und sportlichen Aktivitäten auf dem großen Gelände rund um das Jagdschloss. Fröhliche Wasserspiele am Badeteich und Abende rund ums Lagerfeuer und manche Überraschung stehen neben verschiedenen Tagesexkursionen auf dem Plan. Es wird viel gelacht, gespielt, gesungen und erlebt. Durch die Spende der Aktion „EGGER läuft“ kann hoffentlich noch die eine oder andere zusätzliche Tagesexkursion gemacht werden.

2.000 Euro für den Verein Kunterbunt

Anfang 2017 hat sich der Verein Kunterbunt in Brilon neu gegründet und eine eigene Kleiderkammer in der Friedrichstraße eröffnet. Insgesamt stehen drei Räume für den Verkauf zur Verfügung. „Unser Fokus liegt vor allem auf Kinderkleidung, wir haben aber auch Damen- und Herrenmode im Angebot“, erklärt die Vorsitzende Barbara Harding. Wer nach Geschirr, Tassen oder Spielzeug sucht, wird auch fündig. Im Vordergrund steht bei allen Angeboten der Preis und der Kontakt mit den Kunden auf Augenhöhe: Kindersachen kosten maximal zwei Euro, bei Kleidung für Erwachsene sind es maximal fünf. Knapp 40 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um den Laden und die Spendenannahme. Durch die Spende der Aktion „EGGER läuft“ kann der Verein hoffentlich noch viele weitere Ideen und Projekte anstoßen.

Sport treiben und dabei etwas Gutes tun

„Sport treiben und dabei etwas Gutes tun – eine tolle Aktion“, freut sich Tatjana Keller, eine der laufstärksten Mitarbeiterinnen. Sie hat im vergangenen Jahr knapp 80 Kilometer zurückgelegt, und ist begeistert, dass Firma EGGER die Startgelder übernimmt und auch noch die Laufkleidung kostenlos zur Verfügung stellt.

Quelle: Anna Köster-Kurwald, EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG

