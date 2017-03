„Just for Joy“ und das „Hellweg-Quartett“ begeisterten in der Stadtkirche !

Brilon-Totallokal: Und so begeisterten die beiden Chöre unter der Leitung von Michael Busch mit einer bunten Mischung verschiedener Chorwerke die Zuhörer

brilon-totallokal: Bis auf den letzten Platz besetzt war die Evangelische Stadtkirche als der Frauenchor „Just for Joy“ zum geistlichen Benefizkonzert aus Anlass seines 15-jährigen Bestehens eingeladen hatte. Musikalische Unterstützung bekamen die Frauen dabei durch den Männerchor „Hellweg-Quartett“ aus Soest.

Inspiriert durch den Auftritt beim Deutschen Chorfest in der Stiftskirche in Stuttgart im letzten Jahr, war für Just for Joy schnell der Entschluss gefasst, diese Lieder auch dem hiesigen Publikum zu präsentieren.

Und so begeisterten die beiden Chöre unter der Leitung von Michael Busch mit einer bunten Mischung verschiedener Chorwerke die Zuhörer. Vom Spiritual „O Happy Day“ über die moderne Chorversion des Songs „Engel“ der Gruppe „Rammstein“ bis zum geistlichen „Virtute Magna“ war für jeden Geschmack etwas dabei.

Den Abschluss eines gelungenen, kurzweiligen Abends bildete das von den beiden Meisterchören gemeinsam vorgetragene Stück „Locus Iste“ Das begeisterte Publikum bedankte sich mit „Standing Ovations“ und einer großzügigen Spende, die u.a. der Chorarbeit im Kinder- und Jugendbereich im Altkreis Brilon zu Gute kommen soll.

Quelle: Anja Vonstein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon