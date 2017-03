Klangkosmos Weltmusik begeistert Publikum

Brilon-Totallokal: Toller Konzertabend mit dem „Tcha Limberger Trio“

brilon-totallokal: Der Künstler Tcha Limberger ist einer der wenigen Musiker von Weltklasse, welcher als Komponist, Sänger und Multi-Instrumentalist jenseits aller Genres hoch respektiert wird. Gemeinsam mit Vivi Limberger und Vilmos Csikos begeisterte das „Tcha Limberger Trio“ im Rahmen der Konzertreihe „Klangkomos Weltmusik“ in der gut besuchten Evangelischen Stadtkirche in Brilon. Ein Konzert der Extraklasse – da waren sich alle Besucher einig! „Großartige musikalische Momente, von emotional bis temperamentvoll, jede Sekunde dieses Konzerts war ein pures Hörerlebnis“, berichtet eine Besucherin. Unterstützt wurde das Konzert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh. Auch in der kommenden Spielzeit wird BWT-Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeinde Brilon gemeinsame Konzerte der Klangkosmosreihe präsentieren!

Bild: Das „Tcha Limberger Trio“ begeisterte in der Evangelischen Stadtkirche Brilon.

Foto: Heinz Stehvwan / Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

