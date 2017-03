Riesenerfolg für Leichtathleten des TSV Bigge-Olsberg

TSV Bigge-Olsberg: Pauline Theine Westfalenmeisterin im Hochsprung

brilon-totallokal: Zum ersten Mal seit einigen Jahren konnte sich mit Pauline Theine wieder eine Leichtathletin des TSV Bigge-Olsberg für die westfälischen Hallenmeisterschaften der U16 (Altersklassen 14 und 15) qualifizieren . Mit 1,60m, übersprungen bei einem Hallenwettkampf im Februar in Dortmund, führte sie sogar die Meldeliste für diese Meisterschaften in Paderborn an. Doch die Meldeleistungen der anderen Athletinnen versprachen einen spannenden und hochklassigen Wettkampf.

Und der Hochsprung der W14 im Paderborner Ahorn-Sportpark erfüllte die hohen Erwartungen! Pauline stieg mit der Anfangshöhe von 1,40m sehr zeitig in den Wettkampf ein. Sie meisterte anschließend wie zahlreiche andere Konkurrentinnen die Höhen von 1,44m und 1,48m ohne Probleme. Bei 1,52m wurde es dann schon spannend. Im ersten Durchgang schaffte keine Athletin die Höhe. Dann war Pauline an der Reihe und ein sauberer Versuch im „Ersten“ sollte schon die halbe Miete für einen Platz auf dem Treppchen sein. Doch auch Pauline riss den Versuch relativ klar. In Abstimmung mit Trainerin Birgit Grewe-Kemp wurde vor dem zweiten Sprung der Anlauf verändert und Pauline baute „ein Haus“ über der Latte, während viele Konkurrentinnen weiter Probleme hatten. Die nächste Sprunghöhe von 1,56m schafften dann nur noch drei Athletinnen. Neben Pauline waren dies Madleen Malecki (TB Rauxel) und Josefa Schepp (TSG Dülmen). Die nächste Höhe von 1,59m übersprang Pauline blitzsauber und wieder haushoch im 1. Versuch. Lediglich Madleen Malecki konnte im dritten Versuch noch nachziehen. Anschließend wurden 1,62m aufgelegt. Für beide Athletinnen eine neue persönliche Bestleistung. Pauline war wieder extrem nervenstark und konzentriert. Sie schaffte die Höhe im 2. Versuch und holte sich damit den ersten Westfalenmeistertitel ihrer Karriere, da die Konkurrentin nicht mehr nachziehen konnten. Auch bei den anschließenden 1,65m war Pauline nicht chancenlos, doch nach dem der ersehnte Titelgewinn feststand, fehlte vielleicht etwas die nötige Spannung.

Für die junge Athletin aus Siedlinghausen und den TSV Bigge-Olsberg war der Gewinn der Westfalenmeisterschaft ein Riesenerfolg zum Abschluss der Hallensaison. Vor 8 Jahren gab es zuletzt einen Westfalenmeistertitel für den TSV im Hochsprung zu feiern. Hannah Klante gewann damals an gleicher Stelle und ebenfalls mit 1,62m den Titel bei der W15.

Quelle: Matthias Klauke, TSV Bigge-Olsberg, Abteilung Leichtathletik

Foto: Pauline Theine

