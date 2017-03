„White Dinner“ und andere Highlights in Brilon!

Brilon-Totallokal: Der Fachausschuss „PRIMA BRILON“ wird auch dieses Jahr wieder hochkarätige Veranstaltungen organisieren…

brilon-totallokal: Der Fachausschuss „PRIMA BRILON“ wird auch dieses Jahr wieder hochkarätige Veranstaltungen organisieren, die viele Besucher anlocken werden. Bei der Generalversammlung am 7. März 2017 im Kolpinghaus berichtete der 1. Vorsitzende von „PRIMA BRILON“, Stefan Scharfenbaum, von den Planungen. Zuvor hatte die ordentliche Mitgliederversammlung des Gewerbevereins, der als Dachverband des Ausschusses „PRIMA BRILON“ fungiert, stattgefunden.

Gewerbeverein Brilon

„Der Gewerbeverein deckt hauptsächlich den administrativen Aufgabenbereich ab,“ erläuterte der 1. Vorsitzende Christian Leiße und betonte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon. Hier seien vor allem die Änderungen im Bereich des innerstädtischen Parkens genannt. Wie schon in der Presse erwähnt, bilden die „Brötchentaste“ am Parkautomaten, der Einsatz von einer „Parkeieruhr“ und die Möglichkeit, ein „Halbtages-Ticket“ bzw. ein „Tages-Ticket“ zu ziehen, weitere Pluspunkte für die Einkaufsstadt Brilon. Man wird dieses neue Parksystem demnächst einer Auswertung unterziehen, um gegebenenfalls noch Verbesserungen durchzuführen, ergänzte Stefan Scharfenbaum. Außerdem wurde die Frage nach Stellplätzen für Wohnmobile innerhalb der Kernstadt aufgeworfen, deren Besitzer ein gutes Klientel darstellen würden. Ein Thema, mit dem man sich durchaus in Zukunft beschäftigen sollte.

Bei den Vorstandswahlen kam es zu einstimmigen Wiederwahl der folgenden Vorstandsposten:

Vorsitzender: Christian Leiße Vorsitzender: Jürgen Hegener

Kassenwart: Bernhard Hohmann / Schriftführer: Oliver Dülme / Zum Kassenprüfer wurde Simon Urban gewählt.

Fachausschuss „PRIMA BRILON“

„Never change a winning team!“ Nach diesem Motto werden auch dieses Jahr wieder Events wie „Brilon blüht auf“ ( 9. April ), das „Briloner Altstadtfest“ ( 25. bis 27. August), die Michaelis Kirmes ( 22. bis 25. September), „Brilon bei Nacht“ ( 30. Oktober) und Aktionen wie das Weihnachtsspiel stattfinden. Beim Altstadtfest mit seinem Firmenlauf, seinen Darbietungen von Kleinkünstlern und Musikern kommt noch eine neue Attraktion hinzu: Ein „White Dinner“. Bei diesem „Outdoor Dinner“ treffen sich in Weiß gekleidete Teilnehmer an öffentlichen Plätzen und dinieren festlich an ihren selbst mitgebrachten Tischen. Auch die Speisen und Getränke bringen die teilnehmenden Personen mit. Dieser Trend wird nun in abgeänderter Form während des Altstadtfestes in Erscheinung treten. Und zwar wird dafür die Bahnhofstraße „umgerüstet“: Eine lange mit weißen Tischtüchern gedeckte Kaffeetafel wird die Einkaufszone bereichern. Mitgebrachte Getränke und Backwaren können dann in einem völlig neuartigen Ambiente zu sich genommen werden.

Die letztes Jahr stattgefundene Veranstaltung „Fashion & Show Brilon“ ist begeistert aufgenommen worden und wird wahrscheinlich im nächsten bzw. übernächsten Jahr ihre Fortsetzung finden.

Diskutiert wurde des Weiteren die Einführung einer BrilonCard, einer Art Paybackkarte, die den herkömmlichen Gutschein des Gewerbevereins einer Digitalisierung unterzieht. Mit einer Gegenstimme und vier Enthaltungen wurde der Vorstand beauftragt, erst einmal Informationen von anderen Städten, die dieses System bereits praktizieren, einzuholen.

Bei den Vorstandswahlen im Fachausschuss „PRIMA BRILON“ kam es zu einer einstimmigen Wiederwahl der folgenden Vorstandsposten:

Vorsitzender: Stefan Scharfenbaum Vorsitzender: Christian Leiße

Schriftführer: Oliver Dülme / Kassenwart: Markus Korte / Zum Kassenprüfer wurde Simon Urban gewählt.

Ein weiterer Programmpunkt beinhaltete die Beitragserhöhung. Eine 20 prozentige Beitragsanpassung (reduziert durch Ausgabe der Tüten PRIMA BRILON, Rückvergütung Parkticket Krankenhaus bzw. Teilnahme am Weihnachtsspiel) wurde von den Mitgliedern abgesegnet.

Um die Arbeit des Vorstandes zu unterstützen, wurden folgende Beisitzer gewählt: Carina Rüsing, Thomas Mester, Jutta Sager, Thomas Hillebrand, Burkhard Brauer und Astrid von Rüden.

Da diese Mitglieder alle einen unterschiedlichen beruflichen Background aufweisen, werden sie mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen die Vorstandsarbeit facettenreich mitgestalten können.

Text und Foto: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon