Bläsergottesdienst in der Passionszeit

brilon-totallokal: Im Abendgottesdienst in der Ev. Stadtkirche am Sonntag, 19. März um 18.00 Uhr übernimmt der Briloner Bläserkreis, geleitet von Siegmar Paschkewitz, zusammen mit Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer die Verkündigung in Tönen, Klängen und Worten. Das Luther-Lied „Verleih und Frieden gnädiglich“ ist der inhaltliche Ausgangspunkt. Luther fürchtete 1529 die türkischen Streitmächte, die mit 150.000 Soldaten vor Wien standen. Heute gibt es eine diplomatische Krise zwischen der deutschen und der türkischen Regierung. Deutschland hat über 70 Jahre Frieden erlebt, es ist allerdings umgeben von und engagiert in kriegerischen Auseinandersetzungen an vielen Orten der Welt.

Wir wünschen uns Frieden für uns privat, für unser Land, für Europa und die Welt. Was heißt es, Gott um Frieden zu bitten?

Musikalisch führt der Bläserkreis durch die Jahrhunderte, in denen das Luther-Lied immer wieder neu erklungen ist. Bis in unsere heutige Zeit. Eine moderne Fassung vom westfälischen Popkantor singt die ev. Kirchengemdien Brilon in diesem Jahr am Ende jedes Gottesdienstes. Luther selbst hat sein Lied übrigens aus einer gregorianischen Liedzeile mit lateinischem Text entwickelt.

Quelle: Kathrin Koppe-Bäumer, Ev. Kirchengemeinde Brilon

