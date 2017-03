Westfalen Einzelturnierwochenende in Witten

Brilon-Totallokal: Olsberger U15-, U18- und Männer- Judoka erleben durchwachsene Turnierleistung auf Westfalenebene, eine kleine „Finalseuche“ und dreimal Silber!

brilon-totallokal: Olsberg. Am 11. und 12. März wurde in Witten das Westfaleneinzelturnier für U15 und U18 Jugend, sowie für Frauen und Männer ausgetragen. Insgesamt rund 360 Judoka aus den Bezirken Arnsberg, Detmold und Münster standen an zwei Tagen auf der Wettkampffläche. Vom Kodokan starteten 9 Judoka sowie 4 Olsberger Ligakämpfer (aus anderen Vereinen) im Turnier um die Besten in Westfalen.

Den stärksten Auftritt der Olsberger lieferte Niklas Wegener in der 81 Kg Klasse der Männer. Niklas sorgte mit drei souveränen Siegen für den Einzug ins Finale, welches er nach voller Kampfzeit und starker Leistung nur knapp verlor; am Ende des Tages ein starker 2. Platz! Tia den Ridder erzielte in der U18 bis 63 Kg zwei schnelle Siege zum Einzug ins Finale, in dem auch sie unterlag und sich so einen guten 2. Platz sicherte. Anna Drinhaus hatte in der 57 Kg Klasse der U18 bereits drei Siege und eine Niederlage hinter sich, bevor sie im „kleinen Finale“ der Trostrunde um Platz 3 durch körperliche Probleme zur Aufgabe gezwungen wurde, was am Ende Platz 5 bedeutete. Platz 5 erzielte auch Lana Bonito in der 36 Kg Klasse der U15 Jugend nach insgesamt 3 Kämpfen. Zwei 7. Plätze gab es in der U15 Jugend bis 37 und bis 43 Kg für Jamie den Ridder und Fabio Engel. Justus Gockel platzierte sich in der 73 Kg Klasse der U18 auf Rang 9. Ebenfalls mit guten Kämpfen unterwegs, jedoch am Ende ohne Platzierung blieben Lukas Hamann (-66 U18) und Steven Lotz (-73 U18) in Witten.

Erfolgreich zeigten sich auch Olsbergs Ligakämpfer auf Westfalenebene. Super Leistung von Manuel Rollwagen im Schwergewicht über 100 Kg der Männer, der sich bis auf den 2. Platz vorkämpfte. Mariusz Domoradski landete bei den Männern bis 81 Kg auf Rang 7. Ebenfalls stellten sich Nico Berkenkopf ( -66 U18) und Steffen Knipp (-90 Männer) der Konkurrenz, blieben aber ohne Platzierung.

Quelle: Stefan Drinhaus

