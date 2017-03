Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Altstadtrundgang Brilon – Schulstraße 18

brilon-totallokal: Die vier Klassen umfassende Mädchenschule in Brilon war lange Zeit in unzulänglicher Weise im Rat­haus untergebracht. Durch das stetige und starke Drängen der Behörden sah sich die Stadt genötigt, ein neues Schulgebäude zu errichten.

Zu diesem Zweck wurde 1899 das Grundstück des abgebrannten Hauses des Dachdeckers Tilly angekauft, gelegen unmittelbar neben der Fachwerk­Jungenschule. Hier entstand dann in den folgenden Jahren ein massiv gebautes neues Schulgebäude mit vier Klassenräumen und den Wohnungen für die Lehrerinnen. Es wurde für die Unterweisung der Mädchen genutzt, bis 1932 die neue Schule vor dem Derker Tor bezo­gen werden konnte. Heute ist die ehemalige Mädchenschule in den Komplex der Marienschule einbezogen.

Quelle: Haus Hövener

