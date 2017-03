Brudermeister Marcel Schmidt bereits 12 Jahre im Vorstand

Brilon-Totallokal: Generalversammlung der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Elleringhausen

brilon-totallokal: Der erster Brudermeister Marcel Schmidt konnte bei der diesjährigen Generalversammlung insgesamt 107 Schützen begrüßen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder und dem Verlesen des Protokolls der letztjährigen Generalversammlung durch Schriftführer Markus Siepe, ging es sofort weiter mit dem Rückblick auf das vergangene Schützenjahr.

Brudermeister Marcel Schmidt hob in seiner Rückschau – neben vielen inner- und außerörtlichen Terminen – besonders das Schützenfest 2016 mit den Königspaaren Fabian Balkenhol und Svenja Wiese sowie Marcel Rüther und Vivian Jüttemeier hervor, die u.a. in den Festzügen ein sehr schönes Bild abgaben. Auch das Jungschützenfest mit Jungschützenkönigspaar Mario Gerke und Louisa Wiese und das Kinderschützenfest mit dem Kinderschützenkönigspaar Felix Siepe und Johanna Schröder sowie das Bundesschützenfest in Bad Westernkotten waren besondere Höhepunkte des vergangenen Schützenjahres.

In seinem Ausblick auf das Schützenjahr 2017 teilte Schmidt mit, dass die Verträge mit der Festmusik – dem Musikverein Rösenbeck – und dem Spielmannszug Grönebach sowie mit dem Festwirt (Fa. Wilmes) und dem Schausteller (Fa. Dorenkamp) für dieses Jahr wieder unter Dach und Fach seien. Kurzfristig seien noch einige Arbeiten an der Vogelstange, insbesondere am Kugelfang, erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Rendant Elmar Balkenhol zog Bilanz und stellte seine Zahlen vor. So konnte ein ganz leichter Gewinn für das Jahr 2016 verzeichnet werden. Aufgrund der Bierpreiserhöhung der Brauerei zum 01.02.2017 und grundsätzlich auch wegen der vorgestellten Einnahmen und Ausgaben, ist es leider erforderlich und unvermeidbar, ab dieser Saison den Bierpreis von 1,20 € auf 1,30 € je Glas anzupassen.

Kassenprüfer Joachim ter Huurne bescheinigte eine hervorragend geführte Kasse und beantragte Entlastung für den Kassierer und den Vorstand, was anschließend einstimmig geschah. Turnusgemäß schied Joachim ter Huurne nach zwei Jahren als Kassenprüfer aus. Als neuer Kassenprüfer wurde Gregor Srajek einstimmig gewählt, der nun Gerd Hömberg bei dieser Aufgabe unterstützt.

Weiter ging es mit dem Bericht von Oliver Hanfland als Vertreter des Hallenvorstands. Er berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Mehrzweckhallenvereins und teilte mit, dass der Umbau der Toilettenanlage – bis auf einige ganz wenige Restarbeiten – erfolgreich abgeschlossen sei. Hanfland bedankte sich bei allen, die bei dem Bauvorhaben mitgeholfen haben, insbesondere aber bei Roland Späth und Marcel Schmidt, die nicht nur tatkräftig Hand anlegten, sondern auch die Planung und Durchführung dieser Baumaßnahme verantwortlich geleitet haben.

Nachdem der zweite Vorsitzende Jörg Henzel noch das Ergebnis der diesjährigen Kriegsgräbersammlung bekannt gegeben hatte, kam es dann zum Höhepunkt der diesjährigen Generalversammlung. Die Ehrung stand an für die 12-jährige Vorstandsarbeit des 1. Brudermeisters, der im November 2004 in den Vorstand gewählt wurde und bis zu seiner Wahl zum 1. Brudermeister im Jahr 2014 die Aufgaben des 2. Fähnrichs übernommen hatte. Aus der Hand des zweiten Vorsitzenden Jörg Henzel erhielt der Jubilar Marcel Schmidt nach ein paar herzlichen Dankesworten unter großem Applaus der Versammlung einen Wurstkorb, der traditionell nach 12 Jahren Vorstandsarbeit im Schützenverein St. Hubertus-Elleringhausen überreicht wird.

Der erste Brudermeister Marcel Schmidt bedankte sich dafür und konnte nach einer ruhigen und harmonischen Generalversammlung recht früh zum gemütlichen Teil überleiten.

Quelle: Markus Siepe, St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1882 Elleringhausen e.V.

