Private Baugrundstücke werden präsentiert

Brilon-Totallokal: Internetportal der Stadt erweitert das Angebot

brilon-totallokal: Seit einigen Jahren betreibt die Stadt Brilon auf ihrer Homepage www.o-im.de/brilon/start.php ein eigenes Immobilien-Portal über die verfügbaren städtischen Baugrundstücke im Stadtgebiet. Ab sofort erweitert die Stadt Brilon ihren Service auf die privaten Baugrundstücke. Voraussetzung der Veröffentlichung ist das schriftliche Einverständnis des jeweiligen privaten Grundstückseigentümers.

Im Immobilienportal können alle relevanten Informationen zu den Grundstücken eingesehen werden, wie z.B. die Größe und die Lage des Grundstücks. Zudem werden Lagepläne und Luftbilder angeboten sowie über einen Link auch der rechtskräftige Bebauungsplan. Bei konkretem Interesse stellt die Stadt Brilon dem Kaufinteressenten die notwendigen Kontaktdaten des Grundstückseigentümers zur Verfügung.

Dieser neue Service ist für die Nutzer des Immobilienportals kostenfrei. Sollte ein Bürger Interesse an der Veräußerung seines privaten Baugrundstücks zeigen, so setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Mitarbeiter des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements, Herrn Frank Tilly, unter der Tel.-Nr. 02961/794-120 oder per Mail: f.tilly@brilon.de, in Verbindung.

Foto: Blick auf Brilon – ab sofort sind auch private Baugrundstücke über die Stadt Brilon online verfügbar

Bild: sabrinity / Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon