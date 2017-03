Die MUSIC-FACTORY Sauerland “Live in Concert”

Brilon-Totallokal: Die letzten größeren Auftritte des jungen Chores waren 2 Konzerte anlässlich der Städtepartnerschaft Brilon/Hesdin in Frankreich…

brilon-totallokal: Wenn am Sonntag, dem 26.3.2017 um 17.00 Uhr das Licht aus- und die Scheinwerfer angehen, ist in der Aula des Gymnasium Petrinum in Brilon wieder MUSIC-FACTORY-Time. Der 2009 ins Leben gerufene Jugendchor mit Mitgliedern aus dem gesamten Sauerland hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im Hochsauerlandkreis entwickelt und wird gerne zur Bereicherung von Konzerten, Hochzeiten, Stadtfesten, Weihnachtsmärkten und mehr eingeladen.

Die letzten größeren Auftritte des jungen Chores waren 2 Konzerte anlässlich der Städtepartnerschaft Brilon/Hesdin in Frankreich sowie der Auftritt bei der Eröffnung der Special Olympics 2017 in Willingen, an denen die Jugendlichen vor mehreren tausend Zuschauern gesungen haben. Somit ist es mal wieder an der Zeit, dass sich die MUSIC-FACTORY mit einem eigenen Konzert präsentiert. Hierzu haben sich die Mädchen um die Chorleiter Marie Becker und Christoph Ohm ein unterhaltsames Programm aus Chorstücken, Solos und Duetten ausgedacht.

Außerdem konnte Matthias Dicke, ein junger Musiker aus Siedlinghausen, für die instrumentale Begleitung gewonnen werden. Ferner wird uns noch ein Überraschungsgast bei einigen Liedern begleiten. Wer das ist, wird natürlich noch nicht verraten! Die Moderation wird von Martin Schörmann übernommen. Das freut den Chor besonders, denn es zeigt, dass seine Verbundenheit zur MUSIC-FACTORY Sauerland nie abgerissen ist.

Bereits ab 16 Uhr kann man sich bei Kaffee und Kuchen, Würstchen und kalten Getränken stärken, der Einlass in die Aula erfolgt ab 16.30 Uhr. Im Vorfeld können an folgenden Vorverkaufsstellen Eintrittskarten erworben werden:

In Brilon bei der BWT und der Bücherei Podszun, in Olsberg bei der Bücherei Käptn Book und in Meschede bei Adams Tabakwaren.

Auf ihren Besuch freut sich … die MUSIC-FACTORY Sauerland

Quelle: Klaus Bartmann, Music-Factory Sauerland

