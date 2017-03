Grimmsches Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein

Brilon-Totallokal: Figurentheater gastiert in Brilon

brilon-totallokal: Nicht lange ist es her, da wurde in der Nähe Brilons ein Wolf gesichtet. Doch es ist ruhig geworden um das mystische Geschöpf. Am 5. April 2017 (15 Uhr/Aula Schulzentrum Brilon) hat sich allerdings wieder ein Wolf in Brilon angekündigt. Dann präsentiert das Team der BWT Brilon Kultour eine faszinierende Version des Grimmschen Märchens „The Wolf and the seven little Kids“. Wie der Titel schon verrät, eine Figurentheaterproduktion in nicht nur deutscher Sprache.

Mit seinen fast lebensgroßen Textilfiguren erzählt der Schau- und Puppenspieler Matthias Kuchta beeindruckende Märchen und gastiert mit seinen Stücken seit vielen Jahren weltweit. Die Kinder greifen – gleich welche Sprache auch gesprochen wird – mit Leichtigkeit Mitspielmöglichkeiten auf und haben am Ende das Erfolgserlebnis: Wir haben alles „verstanden“.

Eintrittskarten für diese Familienvorstellung sind für 3,00 € pro Person ab sofort bei der BWT (Derkere Straße 10) erhältlich. KNAX-Klub-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung. Weitere Informationen sowie verbindliche Reservierungen bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 02961 / 969950 oder via E-Mail kultur@brilon.de.

Bildunterschrift: Matthias Kuchta kommt mit lebensgroßen Textilfiguren nach Brilon

Bild by „Lille Kartofler“

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

