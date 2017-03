Karriere bei der Bundeswehr

Brilon-Totallokal: Sprechstunde in der Agentur für Arbeit Olsberg am 23. März von 13.00 bis 15.00 Uhr

brilon-totallokal: Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bei der Agentur für Arbeit in Olsberg über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr informieren. Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Für junge Menschen mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und Interessenschwerpunkten bieten sich abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten; es können sich bei entsprechender Eignung Berufschancen als Zeit- oder Berufssoldat ergeben. Bei längerer Verpflichtungszeit besteht beispielsweise die Möglichkeit, eine zivilberufliche Ausbildung zu absolvieren oder zu studieren.

Am Donnerstag, den 23. März und dann regelmäßig monatlich am 4. Donnerstag im Monat können sich Interessierte bei einer Sprechstunde der Bundeswehr über Ausbildungs- und Studienwege der Bundeswehr informieren. Das Beratungsangebot beginnt um 13.00 Uhr in der Agentur für Arbeit in Olsberg, Hauptstraße 83. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Quelle: Diana Leist, Agentur für Arbeit Meschede-Soest

