Peter Liese: Regionale kann erneut Millionen EU-Fördermittel nach Südwestfalen bringen

Brilon-Totallokal: Glückwunsch an alle Verantwortlichen

brilon-totallokal: „Ich freue mich riesig über den Zuschlag für unsere Region. Die Regionale wird unsere Region weiter nach vorne bringen. Dazu können auch EU-Mittel beitragen. Bei der Regionale 2013 haben wir EU-Projekte mit 33,5 Mio. Euro an EU-Mitteln gefördert“, dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete angesichts der Meldung, dass Südwestfalen nach 2013 erneut den Zuschlag für eine Regionale 2022 oder 2025 bekommen hat. „Ich freue mich sehr über den Zuschlag und beglückwünsche alle, die den Antrag begleitet haben, vor allen Dingen die Mitarbeiter der Südwestfalenagentur und die Landräte. Manch einer hat sich wohl gedacht, dass der Antrag so wenig Aussicht auf Erfolg hat, dass man ihn vielleicht besser gar nicht erst stellt. Ich habe die Bewerbung von Anfang an unterstützt und freue mich, dass wir gemeinsam erfolgreich waren“, so Peter Liese abschließend.

