Sensburg: Demokratie zum Schulfach machen

Brilon-Totallokal: Am 24. September 2017 findet die sogenannte „Juniorwahl“ 2017 statt

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Parallel zur Bundestagswahl am 24. September 2017 findet erneut die sogenannte „Juniorwahl“ statt. Darauf weist der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg hin. Die Schirmherrschaft für dieses Projekt der politischen Bildung, das in Schulen parallel zu den anstehenden Wahlen in Deutschland durchgeführt wird, hat Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert übernommen. Ziel der Juniorwahl ist es, Schülerinnen und Schülern die Parlamentswahlen und deren Bedeutung für eine freiheitliche Demokratie näherzubringen. Das Üben und Erlernen der Demokratie, das Engagement und das Interesse der Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt des Projektes.

„Bei den zahlreichen Schulklassen aus dem Hochsauerlandkreis, die mich jedes Jahr im Bundestag besuchen, merke ich immer wieder, wie groß das Interesse der jungen Leute an Politik ist. Ich freue mich daher, dass es dieses tolle Projekt gibt und hoffe, dass auch Schulen aus dem HSK sich daran beteiligen werden“, so Sensburg. Bundesweit sind alle Schulformen und alle Klassen ab der Jahrgangsstufe 7 angesprochen und aufgefordert sich zu beteiligen. Kostenloses Informationsmaterial für Lehrkräfte steht ab sofort zur Verfügung. Den Höhepunkt der Juniorwahl bildet die Stimmabgabe im schuleigenen Wahllokal und die Bekanntgabe der Ergebnisse der bundesweit ausgewerteten Juniorwahl am Wahlabend der Bundestagswahl mit Schließung der Wahllokale. Die innerschulische Vorbereitung kann ab sofort beginnen. Nach den Sommerferien beinhaltet das Projekt dann speziellen Unterricht, der mit Hilfe von zahlreichen Unterrichtsvorschlägen von den Lehrerinnen und Lehrern gestaltet werden kann.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Wahlkreisbüro

