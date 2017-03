St. Engelbert- Schule aus Brilon ist Kreismeister

Brilon-Totallokal: Am 08. März fanden im Hallenbad in Brilon und im Hallenbad in Sundern die Kreismeisterschaften im Schwimmen der Grundschulen statt.

brilon-totallokal: Im Hallenbad in Brilon schwammen vier Grundschulen in verschiedenen Mannschaftswettbewerben, zum Beispiel einer Rücken- oder einer Freistilstaffel um die besten Zeiten. Auch ein Mannschaftsausdauerschwimmen war Teil des Wettbewerbs. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sehr gute Leistungen und hatten zusätzlich noch viel Spaß an diesem Wettbewerb. Ein besonderer Dank geht an die Marienschule Brilon, von der einige Schüler den Wettkampf als Sporthelfer unterstützt haben.

Am Ende des Wettbewerbs in Brilon siegte die St. Engelbert Grundschule Brilon vor der Grundschule Ratmerstein aus Brilon. Die Grundschule Am Burghof aus Marsberg und der Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke belegten die Plätze drei und vier.

Im Kreisvergleich konnte sich die St. Engelbert Grundschule mit der besten Zeit als Kreismeister des HSK durchsetzen. Die Schule wird nun den Hochsauerlandkreis bei der Bezirksmeisterschaft, den Westfalen YoungStars, am 11. Juli in Lüdenscheid vertreten.

