Verwunschene Wälder

Brilon-Totallokal: Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen

brilon-totallokal: Goldenes Sonnenlicht fällt durch ein dichtes Blätterdach. Sie hören das leise Wispern der Bäume im sachten Wind. In der Ferne erklingt das eifrige Hämmern eines Spechts. Alle Hektik und allen Stress lassen Sie im Wald hinter sich. Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Die Region Brilon & Olsberg ist stark vom Wald geprägt. Sie finden hier zahllose kleine, naturbelassene Wege, die durch verschiedene Landschafts-und Waldformen führen und wunderbare Panorama-Aussichten bereithalten. Stille und Beschaulichkeit, das Leben entschleunigen – beim Spaziergang durch die Natur vergessen Sie die Sorgen des Alltags und nehmen sich selbst und Ihre Umwelt viel bewusster wahr.

Gemütliche Einkehrstätten und urige Wanderhütten sorgen unterwegs für zünftige Stärkungen. Gönnen Sie sich doch ein erfrischendes Sauerländer Pils vom Fass oder eine deftige Brotzeit. Gelegenheit dazuhaben Sie beispielsweise im Rosenbogen Heidrich in Bruchhausen oder in der Hiebammen Hütte in der Hilbringse am Rothaarsteig. Sie wandern am liebsten mit Plan? Dann holen Sie sich die Wanderkarte für Brilon und Olsberg für je 6,– € bei der Tourismus GmbH oder im Buchhandel. NEU: Booklet mit 23 Wandervorschlägen und Infos rund ums Wandern.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

