Gaumeisterschaften des Sauerländer Turngau am 25.3.17 in Brilon

Die Rhönradmannschaft des Ski-Clubs Brilon richtet am Samstag, 25. März 2017 die 7. Gaumeisterschaften des Sauerländer Turngaus aus. An diesem Tag drehen sich die Rhönräder in der Kreissporthalle in Brilon, Zur Jakobuslinde in sechs Wettkämpfen und in Altersklassen von Kinder bis Erwachsene.

Insgesamt treten über 80 Sportler/innen aus vier Vereinen an, neben Brilon auch Bestwig, Arnsberg und Finnentrop. 50 Turnerinnen und Turner aus Brilon in den Altersklassen von 5 bis 28 Jahre gehen an den Start. Zusätzlich werden Wettkämpfe der Bundesklasse auch in Spirale und Sprung ausgefochten. Die Wettkämpfe starten um 11 Uhr in der Kreissporthalle und enden gegen circa 15.00 Uhr, Einturnen ist von 8.30 bis 11.00 Uhr. Siegerehrung wird gegen 15 Uhr sein.

Interessierte sind als Zuschauer herzlich willkommen. Es gibt Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke und kleine Snacks, der Eintritt ist frei. Kinder können nach den Wettkämpfen das Rhönradturnen ausprobieren.

Quelle: Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V.

