Mit der Ev. Kirchengemeinde Brilon nach Bückeburg

vom 17. Juli bis zum 31. Juli 2017

brilon-totallokal: Die ersten haben sich schon angemeldet. Das Team unter der Leitung von Pfarrerin Miriam Seidel freut sich schon sehr und schmiedet bereits die Pläne für die Aktionen und Aktivitäten der diesjährigen Kinderfreizeit. Am Montag, dem 17. Juli geht es für die Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren los:

14 schöne Ferientage mit vielen interessanten Spielen und sportlichen Aktivitäten auf dem großen Gelände rund um das Jagdschloss, fröhlichen Wasserspielen am Badeteich und Abenden rund ums Lagerfeuer und mancher Überraschung. Auch drei Tagesexkursionen stehen wieder auf dem Programm: zum Potts-Park nach Minden, in den Zoo nach Hannover und eine Kanupaddeltour auf der Weser. Zurück nach Brilon geht es am 31. Juli.

Kosten für die Fahrt betragen 350 €. Darin sind enthalten die Hin- und Rückfahrt zum Jagdschloss Baum, Unterkunft und Verpflegung, die Exkursionen und die Versicherung. Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung. In besonderen Fällen kann auch eine finanzielle Unterstützung gewährt werden. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Pfarrteam auf.

Anmeldungen bitte an das Gemeindebüro, Frau Fiebich, Tel. 02961 50020 oder per mail gemeindeamt@kirchebrilon.de .

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 24 Kinder.

