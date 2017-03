Schwerverletzte nach Verkehrsunfall / Diebe brechen Auto auf

Brilon: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in Alme in der Burgstraße einen Transporter auf. Die Täter stachen ein Loch in die Schiebetür. Hierdurch konnten sie die Tür öffnen und ins Wageninnere gelangen. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Es entstand ein hohe Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Quelle: Polizei HSK