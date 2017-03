Vorstandswahlen bei der Briloner SPD

Brilon-Totalloka: Mit einer freudigen Nachricht an die anwesenden Mitglieder begann die diesjährige Versammlung der Briloner SPD

brilon-totallokal: „Die Entscheidung für die erneute REGIONALE in Südwestfalen ist ein klares Bekenntnis der Landesregierung an den ländlichen Raum. Eine richtig gute Nachricht aus Düsseldorf!“, so Landtagskandidat Peter Newiger. Und weiter: „Während die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten permanent ein ganzes Bundesland schlecht redet, kümmern wir uns darum, dass es in NRW vorwärts geht. Dies zeigen auch die aktuellen Umfragen mit fast 40% Zustimmung für die SPD.“

Im weiteren Verlauf der Versammlung standen die Neuwahlen des Vorstandes auf dem Programm. Der heimische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesmisterium für Wirtschaft und Energie, Dirk Wiese, wurde einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. An seiner Seite stehen dabei Ludger Böddecker (Alme) und Dr. Christoph Thüer (Brilon). Schatzmeister ist weiterhin Günter Ronczkowski (Brilon), sein Stellvertreter Hubertus Weber (Brilon). Schriftführer Gerhard Wiese (Brilon). An seiner Seite fungiert zukünftig Jürgen Adams aus (Alme). Beisitzer im Vorstand sind zukünftig: Irene Lücke (Brilon), Siegfried Gründer (Altenbrilon), Erich Canisius (Wülfte), Arianne Drilling (Brilon-Wald), Heinz-Gerd Gehling (Scharfenberg), Christof Bartsch (Brilon), Jörg Hölscher (Brilon), Conny Hoppe (Brilon) und Andreas Sanow (Messinghausen).

Dirk Wiese (MdB) und Bürgermeister Christof Bartsch berichteten den Mitgliedern zudem aktuell aus Bund und Rathaus und freuten sich viele Neumitglieder an diesem Abend in den Reihen der Briloner SPD begrüßen zu dürfen. Wiese freute sich dabei insbesondere mitteilen zu können, dass in Berlin am kommenden Dienstag die Förderbescheide für den Breitbandausbau an den Hochsauerlandkreis übergeben werden.

Quelle: SPD Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon