Polizei Brilon: Haftbefehl vollstreckt

Brilon: Beamte der Polizeiwache Brilon konnten am Samstag einen 24-jährigen Briloner festnehmen. Gegen den Mann aus Brilon lag ein Haftbefehl vor. Durch einen Hinweisgeber konnten die Polizeibeamten den Gesuchten in einer Wohnung in der Eichholzstraße finden. Der Mann versteckte sich in einem Bettkasten vor den Beamten. Die Briloner Polizisten ließen sich jedoch nicht in die Irre führen und konnten den Gesuchten finden. Während der Festnahme schlug und trag der Mann gegen die Polizeibeamten. Hierbei wurden zwei Polizisten leichtverletzt. Die Gegenwehr bracht dem Mann nichts. Er wurde gefesselt und festgenommen. Der Gesuchte Briloner wurde zur Polizeiwache Brilon gebracht. Inzwischen wurde er an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Quelle: Polizei HSK