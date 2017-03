Königspaare zum 16. Mal im Rathaus

Brilon-Totallokal: Empfang in den Bürgersaal des Rathauses für alle Schützenköniginnen und Schützenkönige

brilon-totallokal: Die Schützenfeste im Gebiet der Stadt Brilon stellen jedes für sich in Stadt und Dörfern den Höhepunkt des Jahreskreises dar und das gilt vor allem für die amtierenden Königspaare. Kurz vor Abschluss des Regentschaftsjahres hat Bürgermeister Dr. Christof Bartsch alle Schützenköniginnen und Schützenkönige der Schützenbruderschaften und Schützenvereine der Stadt Brilon für Sonntag, den 9. April 2017, 11.00 Uhr, zu einem Empfang in den Bürgersaal des Rathauses eingeladen. Dieser traditionelle Empfang findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt. Die zwanglose Runde soll Gelegenheit geben zum Kennenlernen, zum Erfahrungsaustausch untereinander und auch mit den Vorstandsmitgliedern des Stadtschützenverbandes Brilon.

