„Altenbürener Sängerfreunde“ – Bei Kaffee und Kuchen…

Brilon-Totallokal: Kaffeekonzert der Altenbürener Sängerfreunde

brilon-totallokal: Wenn am Sonntag, dem 2. April 2017 um 14.30 Uhr in der Schützenhalle in Altenbüren der Kaffee eingeschenkt ist und der Kuchen schmeckt, dann ist wieder Zeit für das Kaffeekonzert der Altenbürener Sängerfreunde. Wie bereits im Jahr 2015 möchte der Chor für alle Freunde und Liebhaber guter Musik einen kurzweiligen Nachmittag gestalten. Der Eintritt ist frei.

Bei Kaffee und Kuchen aber auch Kaltgetränken unterhalten Sie die Altenbürener Sängerfreunde, der Männergesangverein Antfeld und CHORios aus dem Raum Soest, Möhnesee und Ense. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Melodien aus Musicals, Schlagern und anderen Klassikern. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

Auf ihren Besuch freuen sich die Altenbürener Sängerfreunde.

Quelle: Karin Kraft

