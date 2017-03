Erste Qualifikation zum Deutschland-Cup im Rhönradturnen in Bielefeld am 18.03.2017

Brilon-Totallokal: Zwanzig! Briloner RhönradturnerInnen nehmen die erste Hürde

brilon-totallokal: Ein zahlenmäßig starkes Teilnehmerfeld ging in den ersten Qualifikationswettkampf zum Deutschland-Cup im Rhönradturnen. Insgesamt 170 Turner aus 16 Vereinen traten in Bielefeld an. Die Briloner hatten sich gut vorbereitet und zeigten anspruchsvolle Küren. Auch die „Neulinge“ konnten sich in dem großen Teilnehmerfeld beweisen und erreichten Platzierungen unter den ersten Zehn, in den Altersklassen 7 bis 14 Jahre kletterten sie sogar auf die Siegerpodeste.

Damit haben folgende 20 TurnerInnen die erste Hürde geschafft und sind dem Deutschland-Cup etwas näher gekommen: Svea Tillisch, Elif Kantar, Paula Schodrock, Lina Becker, Thea Mielke, Amelie Albaum, Yaell Westermann, Jamie Krämer, Maria Fritsch, Luise Abeler, Luna Westermann,

Annika Caspari, Lea Neuß, Inken Albaum , Beyza Kantar, Alina Böhner, Finn-Luca Westermann, Jule Bunse, Paula Krolla, Sarah Hohmann

Die Kampfrichterinnen Aline Nagelfeld, Isabell Hohmann, Ria Schmitz, Hannah Süreth und Franziska Kraft zeigten sich zusammen mit den Trainerinnen Julia Lüthgen, Anke Ester , Petra Burmann und Silvia Rummel mehr als zufrieden über diesen gelungenen Start in die Wettkampfsaison. Silvia Rummel: „Auch wenn heute noch nicht alles rund gelaufen ist, sind wir mit den Leistungen unserer TurnerInnen sehr zufrieden.“

Die Platzierungen im Einzelnen:

Ak7/8: 1. Svea Tillisch, 5. Elif Kantar, 7. Paula Schodrock

Ak9/10: 1. Lina Becker, 6. Thea Mielke, 8. Amelie Albaum, 15. Amelie Fritsch

Ak11/12: 1. Yaell Westermann, 4. Jamie Krämer, 6. Maria Fritsch, 7. Luise Abeler, 7. Luna Westermann, 11. Tina Hohmann

Ak13/14: 1. Annika Caspari. 2. Lea Neuß, 4. Inken Albaum, 10. Beyza Kantar, 11. Maja Giese, 14. Ida Mielke, 18. Marielen Großmann,

Ak15/16: 2. Alina Böhner, 5. Finn-Luca Westermann, 7. Jule Bunse, 9. Paula Krolla, 19. Latoria Soltmann, 20. Jule Gosselke

Ak17/18: 5. Sarah Hohmann

Sprung 13/14: 2. Inken Albaum, 5. Lea Neuß, 6. Annika Caspari, 9. Beyza Kantar,11. Marilien Großmann

Sprung 15/16: 1. Latoria Soltmann, 3. Paula Krolla, 4. Alina Böhner, 7. Jule Bunse

Sprung 17/18: 4. Sarah Hohmann

Spirale 13/14: 3. Annika Caspari

BU: Perfekter Start für die BrilonerInnen bei der ersten Qualifikation zum Deutschland-Cup..

FOTO: Rhönradabteilung Ski-Club Brilon

Quelle:Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon