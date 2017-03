„Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe“ im KINOSTAR

Brilon-Totallokal: Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland Fifty – Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe“

brilon-totallokal: Am Freitag, 07. April 2017 ist wieder KINOSTAR. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt im Atrium der Hauptstelle am Briloner Markt in Kooperation mit dem Kino Willingen den Film „Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe“. Filmbeginn: 21.00 Uhr – Einlass ab 20.00 Uhr.

Eintritt: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland – Ticket-Hotline: 02961-7930

Zum Film: Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe

Romanze, Drama, Erotik – USA 2017

Die Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) lernte den milliardenschweren Sado-Maso-Liebhaber Christian Grey (Jamie Dornan) kennen, war ihm schnell verfallen – und trennte sich nach einem besonders schmerzhaften Sexspiel. Doch Anastasia, die nun bei einem Verlag für Macho-Chef Jack Hyde (Eric Johnson) arbeitet, hängt noch immer an ihrem Ex. Nachdem sie und Christian neue Regeln vereinbart haben, beginnt die Beziehung erneut. Ana ist glücklich und glaubt, ihren Freund ändern zu können. Aber dann erfährt sie mehr über seine Vergangenheit. Ehemalige Partnerinnen wie Elena (Kim Basinger) oder Leila (Bella Heathcote) tauchen auf und Ana beginnt zu verstehen: Sie ist nicht die erste, die versucht, aus Christian einen anderen Menschen zu machen. Während sie beim Sex weitere Grenzen überschreitet, steht Ana vor der nächsten schweren Entscheidung…

FSK ab 16 freigegeben

Quelle: Martina Ester / Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon