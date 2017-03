Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Altstadtrundgang Brilon – Propst-Meyer -Straße 1

brilon-totallokal: Dieser Fachwerkbau auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist das älteste Schulhaus der Stadt. Die hier vorbeiführende Schulstraße wird schon 1571 unter diesem Namen erwähnt. In den beiden Klassen­zimmern im Unter­ und Obergeschoss wurden die Jungen unterrichtet. Die beiden Lehrer führten die Be­zeichnungen Rektor und Konrektor. Für sie war unten und oben jeweils eine sehr bescheidene Wohnung eingerichtet.

Eine seitliche Inschrift, in der sich die Jahreszahl 1745 in Form eines Chronogramms verbirgt, berichtet von einer grundlegenden Erneuerung des Gebäudes in diesem Jahre. Wegen der überaus großen Beengtheit der Klassenzimmer – sie mussten in der Zeit nach 1800 jeweils mehr als 100 Schüler aufnehmen – ließ die Stadt 1827 ein neues Schulhaus an der heutigen Querstraße errichten. Die alte Schule ging durch Verkauf in den Besitz des Bürgers Joseph Krüper über, der sie als Wohnhaus nutzte. Seit 1969 befindet sich das Gebäude im Besitz der katholischen Kirchen gemeinde. Seit einigen Jahren wird das Gebäude als Büro vom Dekanat Hochsauerland­Ost mit dem Referat für Jugendarbeit genutzt.

Quelle: Haus Hövener

