Caritour – Auch im Alter aktiv unterwegs

Brilon-Totallokal: Den Experten für Seniorenreisen über die Schulter geschaut

brilon-totallokal: Die Deutschen zählen zu den Reiseweltmeistern. Sie sind gerne unterwegs, lernen andere Kulturen und neue Leute kennen. Dabei packt das Fernweh nicht nur die jüngere Generation mit Kind und Kegel. Nein, auch die Älteren sind auf Tour. „Und das sehr gerne in Gemeinschaft“, weiß Horst Müller aus Scharfenberg. Der 73-jährige, pensionierte Key Account Manager gehört seit 2012 zum Team der Reisebegleiter bei den Caritour-Seniorenreisen. „Mittlerweile reist ein eingeschworenere Fanclub mit“, lacht das Organisationstalent.

Mit Horst Müller reist „sein Fanclub“ ins tschechische Franzensbad. Dort steht neben den Kuranwendungen auch Sightseeing auf dem Programm. Die Tourenplanung samt Veranstaltungskalender übernimmt der agil, ausgelassene Rentner. Er plant die Bustour durch den Böhmerwald oder das mittlerweile schon traditionelle, gesellige Mittwochsabendprogramm. Horst Müller beherrscht das A und O der Reisebegleitung: unverbindlich-ausgelassene Attraktionen anbieten und tipptoppe, weil zuverlässige Organisation durchziehen. Das große A genießt seine Reisegesellschaft; das große O hingegen läuft verborgen im Hintergrund mit. „Schließlich geht es darum, den Menschen eine gute Zeit auf ihrer Reise zu bereiten“, betont der Scharfenberger, der 10 Jahre Vorsitzender des örtlichen Gesangvereins war, sich im Karneval engagiert, ebenso für die Caritas-

Konferenz und den Warenkorb. „Für die Menschen“, echot Müller und fügt grinsend hinzu: „Und natürlich, weil es mir Spaß macht.“

Da stimmt auch Müllers Kollegin Beate Wilhelmi zu. „Sind die Senioren zufrieden, dann geht es mir auch gut“, sagt die 66-jährige, pensionierte Krankenschwester, die aktuell im März zu ihrer 26. Caritour-Reise startet. Seit sechs Jahren ist die Dortmunderin als Reisebegleiterin bei den Caritas-Seniorenreisen unterwegs. Ihre allererste Fahrt hatte sie in 2011 für den Caritasverband Brilon geplant. „Damals fuhren direkt 30 Leute mit nach Bad Soden-Salmünster“, erinnert sich Beate Wilhelmi, die vor ihrem Ruhestand selbst sehr gern und oft gereist war. Zu der Zeit schaute sie sich allerdings als sozusagen „normale Touristin“ mit dem Radel in Europa um oder machte den Sprung über den großen Teich: transkontinental via Langstreckenflug gen Kanada und Hawaii. Unter der Sonne des Südens und Palmendachfächern hat Beate Wilhelmi auch wiederholt spannend-entspannende Tage auf Mallorca verbracht. „Und Mallorca wird dieses Jahr zum ersten Mal auch von der Caritas Brilon angeboten“, freut sich Beate Wilhelmi, welche die Reiseleitung auf der Sonneninsel übernehmen wird.

Genau wie ihr Scharfenberger Kollege Horst Müller ist auch Beate Wilhelmi auf den Punkt organisiert. Beide besuchen spezielle Fortbildungen für Begleiter von Seniorenreisen. Beate Wilhelmi, examinierte Krankenschwester unter anderem auf der Intensivstation a.D., hat sogar einen Leitfaden zum Thema „Erstversorgung im Notfall“ für die Caritour-Kollegen herausgegeben. „Bei Beate ist man in den sichersten Händen“, unterstreicht Kollege Horst Müller. „Menschenkenntnis ist schon wichtig, und wenn es darauf ankommt, darf ich natürlich keine Berührungsängste haben“, sagt Wilhelmi. Allerdings: „Steht bei allen Seniorenreisen der Spaß, die Geselligkeit und eine schöne Zeit zu haben im Vordergrund“, sind sich Müller/Wilhelmi einig. Auch auf Mallorca wird – genau wie Müller in Franzensbad – Wilhelmi ihre Reisegruppe zu Mit-Mach-Angeboten einladen. Beispielsweise Sport- und Gedächtnistraining. „Natürlich alles freiwillig“, betont die passionierte Tennisspielerin. Die Bilder von den schönen Urlaubstagen werden dann beim alljährlichen Caritour-Nachtreffen im November in Brilon gezeigt.

Info: Mit der Caritas nach Mallorca

Noch wenige Plätze sind für die Senioren-Reise der Caritas nach Mallorca frei. Der elftägige Inselurlaub wird erstmalig angeboten. Die Gruppe wird von Beate Wilhelmi begleitet, und zwar ab dem Bustransfer von Brilon und Olsberg. Ziel der Flugreise ist ein barrierefreies 4-Sterne-Hotel im Urlaubsort Paguera. Die Mallorca-Reise beginnt am 3. und endet am 13. September 2017. Anmeldeschluss ist der 31. März 2017. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon (02961) 97190.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon