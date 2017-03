„Resignieren Sie nicht, besuchen Sie uns!“

Brilon-Totallokal: Selbsthilfegruppe Adipositas des Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon auf dem Fitness Day

brilon-totallokal: Am vergangenen Wochenende stand auf der Gesundheitsmesse „Fitness Day“ in Velmede das Thema „Fitness und Gesundheit“ im Vordergrund. Einen besonderen Teil dieser Veranstaltung stellte der Stand von Sarah Wiese, Leiterin der Selbsthilfegruppe im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon, dar. „Ich war sehr überrascht, wieviel Zuspruch wir bekommen haben. Es gab ausschließlich positive Rückmeldungen, dass wir ein Tabuthema wie extremes Übergewicht öffentlich machen“, berichtet die engagierte Gruppenleiterin. Neben umfangreichen Informationen erhielten Besucher die Möglichkeit, sich über Ihren individuellen Leidensweg auszutauschen. Betreut wird dieser Zusammenschluss von Dr. med. Ralf Kirchner, Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon. Mit einem lebhaften Fachvortrag über die chirurgische Therapie von krankhaftem Übergewicht informierte er über die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten.

Nach dem enormen Zuspruch auf der Messe mit zahlreichen Neuanmeldungen für das nächste Treffen der Adipositas Selbsthilfegruppe am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon soll das vielseitige Angebot mit Fachvorträgen, Kochabenden, Sportangeboten und gemeinsamen Unternehmungen weiter ausgebaut werden.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich am zweiten Dienstag im Monat in dem Speisesaal der Wöchnerinnen in der zweiten Etage des Briloner Krankenhauses. Neue Mitglieder und Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Kontaktinformationen von Frau Wiese sind unter www.krankenhaus-brilon.de im Bereich „Soziale Einrichtungen – Selbsthilfegruppen“ hinterlegt.

Quelle: Ann-Kathrin Eimer / Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon