Und Bingo!

Brilon-Totallokal: Spaß & Unterhaltung bei gemütlicher Spielrunde für Senioren

brilon-totallokal: Zu einer Bingo Runde für Senioren lädt Heike Gosses am Mittwoch, 29.03.2017, um 15 Uhr, in das Seniorenzentrum St. Engelbert (Raum Stadtblick) in Brilon ein. Neben Spaß beim Bingo stehen Unterhaltung und Geselligkeit im Vordergrund. Wer Lust hat, einen netten Nachmittag in angenehmer Runde zu verbringen, ist herzlich eingeladen. Für Kaltgetränke und Raummiete wird ein Kostenbeitrag von 2 € erhoben. Information und Anmeldung unter 02961 9657 414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon