2. Briloner Mountainbike-Festival am 10. + 11. Juni 2017 am Trailground ® Brilon

brilon-totallokal: Wer begeisterter Radsportler ist, hat sicherlich schon einmal was vom legendären Briloner TrailGround® gehört, aber auch alle anderen sollten nun hellhörig werden, denn auch in diesem Jahr findet in direkter Nähe des beliebten Biker-Geländes das „2. Bike-Festival“ am Wochenende des 10. und 11. Junis mit buntem Rahmenprogramm und rasantem Fahrspaß für jedermann statt.

Initiiert von Fahrrad Neumann / liquid-life.de und Brilon-Totallokal.de sowie zahlreiche andere Organisatoren der Stadt Brilon wird ein Projekt auf die Beine gestellt, was mit einem sagenhaften Eventcharakter erstmalig im letztem Jahr ins Rennen gegangen ist und als unvergleichliches Ereignis im Sauerland für Begeisterung gesorgt hat.

Daher… auf zum 2. Briloner Mountainbike-Festival am 10. + 11. Juni 2017. Die größten europäischen Hersteller der Fahrradszene werden mit Bikes von den aktuell modernsten Marken wie Cube, Ghost, Kalkhoff, Trek, Mondraker, Flyer oder Focus vertreten sein und zu einer Testfahrt vor Ort einladen. Natürlich gehört zu jedem guten Festival auch musikalische Unterstützung, die für eine ausgelassene Stimmung sorgen und für jeden Geschmack etwas parat haben wird.

Ein besonderes Highlight ist auch die Geländewagenschau der Witteler Autohäuser. Hier kann man die aktuellen Offroad-Modelle der führenden Hersteller im Gelände testen.

Die Location mitten in der waldreichsten Kommune Deutschlands bietet am Trailground auf Höhe des Bilsteins fabelhafte Panoramaaussichten auf Brilon und seine Dörfer. Zudem erschließt sich ein attraktives Umfeld durch den nahegelegenen Golfplatz, das Campinggelände oder die Jugendherberge als Übernachtungsmöglichkeit, das Freibad für die Abkühlung zwischendurch sowie das nahegelegene Krankenhaus Maria-Hilf im Falle akuter Verletzungen.

Dieses breit gefächerte Angebot grenzt sich von allen anderen Festivals ab und bietet eine einmalige Möglichkeit, ein actionreiches Wochenende zu verleben, das man so schnell nicht wieder vergisst. Wer gespannt ist, was das Festival noch so alles zu bieten hat, kann sich auf weitere Enthüllungen und Überraschungen freuen!

Zudem erwartet Sie neben zahlreichen Getränken auch verschiedene kulinarische Köstlichkeiten.

Text: Jessie Kristen /Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de – Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon