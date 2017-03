40 Jahre nach dem Menschen? Der Propst im Stellwerk…

Dr.Reinhard Richter: Zukunft frisst Vergangenheit auf

brilon-totallokal: Was für eine Szenerie! Imposant! Wie ein verwunschener Traum aus Ziegelsteinen und eisernem Gestänge erstreckt sich ein altes Stellwerk für die längst ausrangierten Lokomotiven im Flusstal! Was in eifriger und präziser Ingenieurarbeit geschaffen wurde, holen sich die Gewächse der Natur wieder in ihr Reich. Somit wird die Kultur, die Leistung des Menschen, stets relativiert. Es bleibt nichts auf ewig. Was langsam wächst, ist stärker als Stein und Stahl! Dazu gibt es auch menschliche Erfahrungen!

Herzliche Grüße! Ihr Propst Reinhard Richter, Brilon.

