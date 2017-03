Diebstahl aus Bus

Olsberg: Aus einem Olsberger Linienbus wurde am Mittwochnachmittag eine Tasche des Busfahrers gestohlen. Die Polizei sucht nach einem jugendlichen Fahrgast. An der Bushaltestelle „Brunkappel-Ortsmitte“ stieg der Jugendliche gegen 16:55 Uhr in den Bus. Während der Fahrt hielt er sich vorne beim Busfahrer auf und fragte diesen nach diversen Funktionen und Knöpfen. Am „Bahnhof Bigge“ stieg der Jugendliche aus. Kurze Zeit später bemerkte der Busfahrer den Diebstahl einer Tasche in der sich auch Bargeld befand. Diese lag neben dem Fahrersitz. Beschreibung des Jugendlichen: Circa 12-14 Jahre alt; etwa 1,55 Meter groß, kurze glatte blonde Haare; schmächtige Figur; vermutlich Deutscher; bekleidet mit einer Bluejeans und einem grauen Kapuzenpullover. Auffällig war eine Wundverkrustung im Mundbereich. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK