Vor 144 Jahren wurde der 1. „Lokschoppen“ in Bestwig errichtet und 2017 abgerissen

Ein neuer Ringlokschuppen wuede 1924 erbaut und 2017 abgerissen

brilon-totallokal: Bestwig. Die ersten Lokomotiven erreichten 1872 unter freudiger Anteilnahme der Bevölkerung die kleinen Orte Bestwig und Brilon Wald. Der 1. Zug traf am 11. Mai unter Hurra und Böllerschüssen in den festlich geschmückten Bahnhof Brilon-Wald ein.

Um Drucklokomotiven für den steilen Aufstieg nach Brilon-Wald (1,4 %) bereitzustellen, begann man mit Bau eines „Maschinenschoppen“ in Bestwig. Der Start des Bahnbetriebswerks Bestwig war dann 1873. Von 1918 bis 1924 wurde ein neuer Ringlokschuppen mit 10 Ständen in schöner Backsteinarchitektur errichtet. Das Betriebswerk erreichte seine Höhepunkte in den 30ziger Jahren und nach 1950 mit 500 Bediensteten.

Nach der Dampflokzeit (1972) ging es mit dem BW schnell bergab. Die Lokschuppen wurden nicht mehr benötigt, und das das Gelände verkauft. Die bestehenden Ruinen des Ringlokschuppens wurden Anfang März 2017 abgerissen. Als Denkmal erhalten bleibt der alte Wasserturm. Der Wasserkran daneben steht auch unter Denkmalschutz.

Bild: Ringlokschuppen von 1924 und der 50 m hohe Schornstein im Jahr 2013 und beim Abriss 2017

Bild und Text Dieter Frigger,18.03,2017

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon