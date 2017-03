Stadtverbandsfahrt nach Cochem an der Mosel

Brilon-Totallokal: Ein schönes Städtchen mit vielen verwinkelten Gassen und netten Kellerkneipen

brilon-totallokal: Die Stadtverbandsfahrt des Stadtverbands Brilon ging in diesem Jahr vom 10. Bis 12. März 2017 nach Cochem an der Mosel. Nach einem Zwischenstopp in Koblenz am Dreiländereck hatten wir am späten Nachmittag Zeit uns unseren Urlaubsort Cochem genauer anzusehen. Ein schönes Städtchen mit vielen verwinkelten Gassen und netten Kellerkneipen. Samstag stand Trier auf unserem Plan. Eine wunderschöne alte geschichtsträchtige Stadt mit einer kurzen Stadtführung, die nur einen knappen Einblick gab, uns aber neugierig machte auf einen weiteren Besuch. Dann noch eine Schiffstour auf der Mosel und zum Abschluss am Sonntag noch eine Weinprobe auf einem Weingut. Bei strahlendem Sonnenschein ein gelungenes Wochenende.

Quelle: Gabriele Schmidt

