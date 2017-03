Unbekannter Täter tritt Scheibe ein / Erneuter Diebstahl bei Getränkehändler

Brilon: In der Bahnhofstraße wurde am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße in einem Geldinstitut eine Scheibe eingetreten. Ein junger Mann trat in einem Treppenhaus gegen eine Glasscheibe und beschädigte diese dadurch. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Schwarze kurze Haare, rote Jogginghose und rote Jacke. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

