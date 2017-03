VBE OV Brilon mit neuem Vorstand

Brilon-Totallokal: Unter reger Beteiligung fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Verbandes Bildung und Erziehung, Ortsverband Brilon, wieder im Hotel Rech statt.

brilon-totallokal: Der Vorsitzende, Arnold Berns, sprach vier Mitgliedern seinen Dank für die langjährige, treue Mitgliedschaft im VBE OV Brilon aus. Geehrt wurde zunächst in Abwesenheit Hubert Schreckenberg für seine 60-jährige Zugehörigkeit. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Holger Welpot und für 10-jährige Mitgliedschaft wurden Karin Fischer und Vera Tillisch ausgezeichnet.

Danach folgten die obligatorischen Regularien, wie die Berichte des Schriftführers Kai Rudolph und des Kassierers Willi Prior. Birgitt Kieneke und Stefanie Wienecke hatten die Kassenprüfung vorgenommen und stellten den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Karin Fischer und Elke Kaup wurden als neue Kassenprüferinnen gewählt.

Bevor es zur Wahl neuer Vorstandsmitglieder kam, legten Arnold Berns, der 29 Jahre als 1. Vorsitzender tätig war, und Ingrid Pflüger-Hartmann, die 27 Jahre als Stellvertreterin aktiv war, ihre Ämter nieder. Als Dank für die geleistete ehrenamtliche Arbeit wurden ihnen Präsente überreicht.

Im Rahmen der sich anschließenden Vorstandswahlen wurden folgende Ämter neu besetzt: Als Vorstandsspitze Stefanie Wienecke, Benita Scholz und Lisa Martini-Weide. Willi Prior (Kassierer) und Gerd Rieland (Seniorenvertreter) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Pressewart ist nunmehr Arnold Berns, Beisitzer sind Ingrid Hartmann-Pflüger und Holger Sander.

In einer anschließenden, lebhaften Diskussion wurden die Erfahrungen ausgetauscht, die bisher an der Ratmersteinschule, an der Engelbertschule und an der Heinrich-Lübke-Schule mit der Inklusion gemacht wurden. Ein weiteres Thema waren Ergebnisse der Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“, die vor kurzem vom VBE durchgeführt wurde.

P.S.: Das erste Foto zeigt die alte und die neue Vorstandsspitze, das zweite Foto die geehrten Mitglieder Holger Welpot, Vera Tillisch und Karin Fischer.

Quelle: Arnold Berns

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon