Line Dance – von Anfang an!

Brilon-Totallokal: Neuer Anfänger-Kurs für Line Dance in Brilon

brilon-totallokal: Die Tanzsportgemeinschaft (TSG) Brilon bietet auch dieses Jahr neue Anfänger-Kurse Line Dance an. Wie in den vergangenen Jahren, bietet der TSG allen Anfängern die Möglichkeit Line Dance auszuprobieren. Line Dance ist eine Tanzform, bei der eine Choreografie in „Line“ also in Reihen oder Linien, ganz unabhängig vom Geschlecht getanzt wird. Einen Tanzpartner oder eine Partnerin braucht man nicht, denn getanzt wird als Gruppe. Elke Ewald lehrt Tanzschritte und Abläufe zu Musik, die meist aus den Kategorien Country oder Pop stammen. Zahlreiche dieser Choreografien und Tanzschritte zu erlernen, bedeutet aber nicht nur sportliche Betätigung, sondern auch eine gewisse Herausforderung für das Gehirn. Line Dance ist also sowohl eine geistige wie auch eine körperliche Herausforderung.

Das Angebot der TSG Brilon beginnt am Mittwoch den 05.04.2017. Die Übungseinheit dauert eine Stunde und startet um 18:00 Uhr im Haus am Kurpark (Festsaal), Hellehohlweg 40, 59929 Brilon. Für monatlich 15 Euro kann an 16 Abenden Sport getrieben werden. Nach den vier Monaten ist weitertanzen natürlich erwünscht und man kann auch alle weiteren Angebote der Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland e.v. nutzen.

Fragen beantworten gerne die Norbert Gärtner 02961-3242 und Peter Knoll 02961 50077. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach zum ersten Tanztraining kommen genügt. Weitere Informationen unter www.tsg-brilon.de.

Kontakt: Emanuele Strick (Pressereferentin), Tel. 02961 724666 presse@tsg-brilon.de

Die Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland 1996 e.V. Brilon ist ein Sportverein, in dem sich Anfänger ebenso wie erfahrene Tänzerinnen und Tänzer wohl fühlen.

Getanzt wird auf Breitensportniveau in unterschiedlichen Gruppen. Auf dem Programm stehen alle Standardtänze wie Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep sowie bei den lateinamerikanischen Tänzen Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Partytänze, Disco-Boogie und Modetänze werden ebenfalls geboten. Für Line Dance gibt es eigene Gruppen, die gerne auch Singles aufnehmen.

Die Paartänze stehen unter der Leitung des Trainerpaares Norma und Fred Hendrikx, die von erfahrenen Tanzpaaren aus den eigenen Reihen unterstützt werden. Den Line Dance leitet die Trainerin Helmi Fischer. Die Trainingsstunden finden im Haus am Kurpark (Festsaal), Hellehohlweg 40 in Brilon statt. Weitere Informationen unter www.tsg-brilon.de.

Foto: Linedance / Quelle: Emanuele Strick, Pressereferentin TSG Brilon



