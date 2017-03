Täter nach Sachbeschädigungen geschnappt

Brilon: Die Briloner Polizei konnte am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr zwei 18-jährige Tatverdächtige stellen. Die beiden jungen Männer aus Brilon und Olsberg hatten in der Nacht im ganzen Innenstadtbereich Aufkleber an Verkehrsschilder und anderen Gegenständen angebracht. Von einem Zeugen konnten die Täter gesehen werden. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Die Briloner Polizei konnte die Täter gegen 02.00 Uhr in der Königstraße antreffen wo sie zunächst versuchten zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten die Männer stellen. In einem mitgeführten Rucksack konnten die Polizeibeamten weitere identische Aufkleber feststellen. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizei HSK